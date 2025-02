EXKLUSIVT: Internationella storklubben imponeras av Bajen – ”Amazing”

Slavia Prag har nyligen köpt loss Timothy Ouma från Elfsborg för stora summor.

Det är inga tillfälligheter.

FotbollDirekt har fått en exklusiv intervju med Slavias sportdirektör, Jiri Bilek.

– Den allsvenska marknaden är ”amazing”, säger Bilek.

Överlägsna serieledare och med ett internationellt anseende som bara växer – samt även synnerligen Sverige-aktuella. Det handlar om Slavia Prag, som nyligen mötte Malmö FF i Europa League (2–2) och på kort tid har spenderat inte långt ifrån 100 miljoner kronor på allsvenskan och Hammarby och Elfsborg.

Och köpen av Divine Teah och Timothy Ouma ser bara ut ett bara vara början för sportdirektören Jiri Bilek – som myser över den nyligen gjorda Elfsborg-affären.

– Timothys potential är otrolig. Han är köpt för att han passar perfekt in i Slavias system, säger sportdirektören till FotbollDirekt.

– Han är precis den typen av spelare vi behöver för den krävande fotboll vi vill spela.

Slavia-chefen vill även betona att två allsvenska köp på så kort tid inte handlar om tillfälligheter. Snarare verkar den tjeckiska storklubben vara i Sverige för att stanna.

– Vi kan den svenska marknaden och vilka spelare som är bra. Det finns många spelare i Sverige som håller hög klass.

Här kommer han även snabbt in på framgångarna som framförallt Hammarby Fotboll har med Afrika. FotbollDirekt kunde nyligen redogöra för hur stockholmarna närmar sig 400 miljoner i försäljningar från denna marknad.

– Jag tycker det är ”amazing” hur man scoutat och utvecklat afrikanska spelare. Det är uppenbart att det finns ett allt mer sofistikerat system, säger han.

Bilek fortsätter med att resonera:

– Det är uppenbart vilken lång tid som i så många fall läggs på att fostra och utveckla afrikanska talanger, längre tid än många andra länder. Det tillsammans med en kultur som är väldigt lik mellan Tjeckien och Sverige gör allsvenska spelare väldigt intressanta för oss.

När det kommer till agenten Patrick Mörk som är delaktig i både Ouma och Teah så låter det så här.

– En otroligt mäktig klubb som bara växer. Slavia har verkligen koll på alla bra spelare i allsvenskan. Både talanger och mer etablerat.

– Det kommer fler allsvenska affärer det kan jag lova.

Mörk fortsätter:

– När det kommer till Timothy så hade han bud från både Serie A och Ligue 1 men valde ändå Slavia. Det som avgjorde var att deras sportdirektör Jiri reste till Borås och sålde in sig på ett sätt som klart överglänste andra alternativ. Det var även samma sak med Teah.

– Som sagt, det här är bara början på svenska spelare i Tjeckien.

För att ytterligare beskriva kraften kring dessa tjeckiska serieledare så kan vi börja med att konstatera att uppbackningen inte är att leka med i form av miljardären Pavel Tykac som köpte klubben för ett par år sedan. Den här mannen är, enligt Forbes, Tjeckiens fjärde rikaste.

Ett annat faktum är att de bäst betalda spelarna (några stycken) drar in årslöner på 1,3-1,6 miljoner euro. Det motsvarar 16-18 miljoner kronor per år. Ett halvt dussin namn uppges bakom lönetoppen tjänar omkring 6-7 miljoner kronor per år.