Experten: Krafth kan gå till FCK – ”Väldigt logiskt”
Emil Krafth är inne på slutåret av kontraktet med Newcastle och speltiden är knapp.
The Athletic-journalisten Chris Waugh pekar ut FC Köpenhamn som en tänkbar klubbadress.
– Det är väldigt logiskt, men han måste förstås också balansera det mot vad annat som är av intresse, säger han till Tipsbladet.
Emil Krafths kontrakt med Newcastle United går ut nästa sommar och med tanke på hans situation i klubben lär inte kontraktet förlängas.
Krafth har hittills den här säsongen inte gjort några minuter i Premier League för ”The Magpies”.
Huruvida det kan bli en flytt redan i januari återstår att se, men om det skulle vara aktuellt så pekas nu FC Köpenhamn ut som en tänkbar klubbadress för svensken.
– Emil kan lätt spela regelbundet för en bottenklubb i Premier League, men jag tror att det kommer att tilltala en kille som Emil mer att åka någonstans där han kan tävla om titlar och spela i Europa. Det är väldigt logiskt, men han måste förstås också balansera det mot vad annat som är av intresse, säger The Athletics Newcastle-reporter till Tipsbladet.
Waugh menar även på att det skulle gynna Krafth i förhållande till hans landslagsplats.
– Jag ser det inte som garanterat att han kommer att lämna Newcastle i januari, men om han vill få minuter för Sverige och behålla sin plats i landslaget, borde han leta efter en plats där han kan få mer speltid, säger han till Tipsbladet.
