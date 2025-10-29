Experten: Krafth kan gå till FCK – ”Väldigt logiskt”

Emil Krafth är inne på slutåret av kontraktet med Newcastle och speltiden är knapp.

The Athletic-journalisten Chris Waugh pekar ut FC Köpenhamn som en tänkbar klubbadress.

– Det är väldigt logiskt, men han måste förstås också balansera det mot vad annat som är av intresse, säger han till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Emil Krafths kontrakt med Newcastle United går ut nästa sommar och med tanke på hans situation i klubben lär inte kontraktet förlängas.

Krafth har hittills den här säsongen inte gjort några minuter i Premier League för ”The Magpies”.

Huruvida det kan bli en flytt redan i januari återstår att se, men om det skulle vara aktuellt så pekas nu FC Köpenhamn ut som en tänkbar klubbadress för svensken.

– Emil kan lätt spela regelbundet för en bottenklubb i Premier League, men jag tror att det kommer att tilltala en kille som Emil mer att åka någonstans där han kan tävla om titlar och spela i Europa. Det är väldigt logiskt, men han måste förstås också balansera det mot vad annat som är av intresse, säger The Athletics Newcastle-reporter till Tipsbladet.

Waugh menar även på att det skulle gynna Krafth i förhållande till hans landslagsplats.

– Jag ser det inte som garanterat att han kommer att lämna Newcastle i januari, men om han vill få minuter för Sverige och behålla sin plats i landslaget, borde han leta efter en plats där han kan få mer speltid, säger han till Tipsbladet.