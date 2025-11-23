Faltsetas avslutar karriären: ”Det är tufft”

Alexander Faltsetas, 38, lägger skorna på hyllan.

Detta efter att Utsikten degraderats från superettan.

– Det är tufft. Jag är väldigt tom, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Utsiktens BK föll i kvalet till superettan mot Norrby. Göteborgsklubben åker därmed ur elitfotbollen.

Lagets mittfältaren Alexander Faltsetas, som hoppade in i söndagens kvalmatch, gjorde sin sista match som fotbollsspelare. Efter förlusten bekräftade 38-åringen att han avslutar karriären.

– Det är tufft. Jag är väldigt tom. För egen del också, att karriären är slut, man vill inte avsluta så här. På något sätt så måste man blicka framåt. Det är otroligt tufft nu, säger Faltsetas till GP.

Totalt blev det 17 år i elitfotbollen för mittfältaren.

– Många säger att det bara är fotboll, men det har varit min livsstil i många år. Det berör på många olika sätt och jag tror inte man kan få fram de här känslorna när det gäller mycket här i livet, förutom familj och så där.

Men än vill han inte lämna fotbollen helt. Faltsetas medger att han gärna fortsätter att arbeta inom sporten.

– Jag gick tränarutbildningen förra året och det hade varit kul, när man hållit på med fotboll i så många år. Med erfarenheten man byggt upp, med kontaktnät och vänner. Det hade varit otroligt fint att hitta något inom fotbollen, avslutar Faltsetas till tidningen.

Alexander Faltsetas har spelat sex säsonger med BK Häcken, och även representerat IFK Göteborg, Djurgården, Gefle och Helsingborg.



