FCK-stjärnan om framtiden: ”Tror att det kan gå snabbt”

Thomas Delaney har endast ett halvår kvar på sitt kontrakt med FC Köpenhamn.

Nu talar han ut om framtiden.

– Självklart ser jag ett slut, men inte rakt framför mig, förklarar han för Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2024 har den danska A-landslagsmannen Thomas Delaney, 34, spelat för FC Köpenhamn.

Med över 300 matcher för den danska storklubben i sin karriär går den förre Dortmund– och Sevilla-spelaren in på sitt sista halvår med klubben.

Däremot behöver det inte vara det sista han gör i sin karriär. Lyssnar man till Tipsbladets transferexpert Farzam Abolhosseini råder det inte direkt brist på intresse för mittfältaren.

– Det finns många klubbar som vill ha honom. Han är en spelare på hög nivå vars lag alltid vinner när han är på planen, med undantag för matchen mot

Sønderjyske. Det kan finnas många klubbar, och man kan tänka sig en annan dansk klubb. Men jag tror inte att han kommer att göra det. Jag tror att han kommer att gå riktigt, riktigt långt för att stanna i FC Köpenhamn.

Nu uttalar sig Delaney själv om sin kontraktssituation.

– Det är svårt att säga, det är nog ett år i taget som kommer att förlängas. Jag tror att det kan gå snabbt för båda parter. Kanske viktigast för mig är att jag kan säga: ’Nu säger vi tack, tack för ikväll.’ Så det är väldigt svårt att säga. Självklart ser jag ett slut, men inte rakt framför mig, säger han till Viaplay.





