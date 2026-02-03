FD:s avslöjande bekräftat – Alsalkhadi lämnar Värnamo

Mohammad Alsalkhadi lämnar IFK Värnamo.

24-åringen är klar för saudiska Damas.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo trillade ur allsvenskan i fjol. FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att stjärnan Mohammad Alsalkhadi kommer att lämna klubben och säljas till en utländsk klubb.

Nu har Värnamo meddelat att ytterforwarden lämnar klubben. Samtidigt har han presenterats av saudiska Damas. Enligt FotbollDirekts uppgifter landar affären på 4-5 miljoner kronor.

Alsalkhadi noterades för totalt sex mål och två framspel på 62 matcher i IFK Värnamo.



