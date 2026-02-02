AVSLÖJAR: Värnamo nära ännu en mångmiljonaffär

Mohammad Alsalkhadi uppges, enligt FotbollDirekts uppgifter, lämna IFK Värnamo.

En muntlig överenskommelse finns med en utländsk klubb och han skriver på inom kort.

– Jag vill helst inte kommentera något nu men vi vet ju att fönstret stänger vid midnatt, kommenterar sportchef Jörgen Peterson till FotbollDirekt.

IFK Värnamo släpper ytterligare ett viktigt namn och den här gången handlar det alltså om Mohammad Alsalkhadi.

Sportchef Jörgen Peterson konstaterade nyligen följande för Värnamo Nyheter:

”Det finns intresse från flera håll. Och det finns en dialog från flera håll också. Och det finns en ambition från Mohammad att komma vidare i karriären och det har vi varit medvetna om, men med klubben du nämner finns ingen pågående dialog”.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har IFK Värnamo nu nått fram till en muntlig överenskommelse med en utländsk klubb.

Och precis som tidigare med namn som med bland andra Wenderson do Carmo och Frank Adjei så gör nu IFK Värnamo ännu en mångmiljon-affär. Enligt vad FD erfar handlar det om 4-5 miljoner kronor.