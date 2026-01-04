FD:s avslöjande bekräftat – Ghanoum till FC Stockholm

Ziad Ghanoum har lämnat Östersunds FK.

Nu står det klart att karriären fortsätter i FC Stockholm.

Precis som FD kunde avslöja häromdagen.

Foto: Bildbyrån

Ziad Ghanoums kontrakt med Östersunds FK löpte ut vid årsskiftet och i mitten av december stod det klart att han lämnar klubben.

Tidigare denna vecka kunde FotbollDirekt avslöja att han flyttar till Stockholm och att han var klar för FC Stockholm. Denna söndagskväll så har nu affären blivit officiell.

– Jag har haft koll på FC Stockholm i ungefär två år och upplever att det är ett lag med mycket kvalitet. Jag har också fått höra från tidigare spelare i klubben att det är en seriös verksamhet med stora ambitioner, vilket gjorde valet enkelt för mig, säger han via klubbens hemsida och fortsätter:

– Förväntningarna inför säsongen är att vara med och tävla om förstaplatsen, något jag starkt tror på. Personligen vill jag bidra så mycket som möjligt med mina kvaliteter till laget, samtidigt som jag fortsätter att utvecklas under de kommande två åren.

FC Stockholm slutade på fjärdeplats i ettan södra förra säsongen.