FD:s avslöjande bekräftat – Nildén klar för Sirius

Charlie Nildén lämnar Brommapojkarna.

19-åringen är klar för IK Sirius, som FotbollDirekt tidigare har avslöjat.

IK Sirius gjorde en stark insats i svenska cupen innan de föll mot Hammarby i semifinalen. Nu har Uppsalaklubben börjat rusta upp inför den allsvenska säsongen.

Under onsdagen har laget gjort klart mittfältaren Charlié Nilden. Något FotbollDirekt har avslöjat tidigare.

19-åringen ansluter från Brommapojkarna och skriver ett avtal till sommaren 2030.

– Vi hade ett bra möte och den sportsliga ledningen presenterade ett bra upplägg för mig och bra plan framåt. Sen vet jag att Sirius Fotboll har bra supportrar och att Uppsala är en fin stad, det ska bli kul att lära känna Sirius Fotboll och Uppsala, säger Nildén på Sirius hemsida.

Charlie Nildén gjorde fem framträdanden i allsvenskan i fjol.



