FD:s avslöjande bekräftat – Qasem till ÖFK

Östersunds FK stärker defensiven.

Abodi Qasem skriver tvåårskontrakt med superettan-klubben.

Något FotbollDirekt tidigare har kunnat avslöja.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK slutade på en 12:e plats i superettan den gångna säsongen. Nu står det klart att man stärker upp i försvaret inför nästa år.

Den 19-årige mittbacken Abodi Qasem ansluter på ett tvåårsavtal. Något FotbollDirekt kunde avslöja under tisdagen.

– Det här blir roligt. Jag har haft en bra dialog med Stefan Lundin och jag hoppas att få utvecklas i ÖFK. Jag kommer att ta mer ansvar och vet att jag måste vara tillräckligt bra för att få speltid i min nya klubb. säger Qasem på ÖFK:s hemsida.

Qasem kommer senast från Motala AIF i division två.