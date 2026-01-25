FD:s avslöjande bekräftat – Tagesson till VSK

Jack Tagesson, 21, lämnar Nordic United.

Mittbacken skriver på för Västerås SK.

– Jag är väldigt glad över att få ansluta, säger 21-åringen.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK stärker upp inför den allsvenskan säsongen. Under söndagen presenterade klubben mittbacken Jack Tagesson.

FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att VSK lagt ett bud på Tagesson och att en övergång var nära. Nu står det klart att 21-åringen ansluter till klubben från Nordic United. Kontraktet sträcker sig fyra år.

– Jag är väldigt glad över att få ansluta till VSK Fotboll. Det är en klubb med ett spännande lag och en tydlig ambition, och jag tror verkligen på det arbete som görs här. Jag är ödmjuk inför uppgiften och ser fram emot att bidra för att vi ska kunna etablera oss i Allsvenskan, säger Tagesson på klubbens hemsida.

Sportchefen Billy Magnusson:

– Jack är välskolad från akademimiljö, har redan skaffat sig värdefull erfarenhet på seniornivå och var med och spelade upp ett lag till Superettan redan under sin första seniorsäsong. Han passar väl in i vår värvningsfilosofi och vi tror att han kommer att passa bra in i gruppen. Det är inte bara en värvning för framtiden, utan en spelare som kommer att spetsa till konkurrensen direkt och förväntas konkurrera om en plats i startelvan.