FD:s avslöjande bekräftat – Utsikten lånar in Johansson

Det var bara en tidsfråga – nu är det klart.

Efter FotbollDirekts avslöjande presenteras Alexander Johansson som Utsikten-spelare.

– Alexander känns som en väldigt fin förstärkning för oss, säger sportchef Michel Gonzalez.

Det var under onsdagen som FotbollDirekt kunde avslöja att BP:s anfallare Alexander Johansson var nära Utsiktens BK.



Senare samma dag gjorde 25-åringen debut för Utsikten i en träningsmatch mot IFK Göteborgs U21-lag – utan att någon av de berörda klubbarna gått ut med någon sådan information.



Under torsdagseftermiddagen kom dock det officiella beskedet – både från Brommapojkarna och från Utsikten. Johansson lånas in under säsongen 2025.



– Alexander känns som en väldigt fin förstärkning för oss. Med sin snabbhet är han ett hot hela tiden och har visat tidigare att han gör mål i Superettan, säger Utsiktens sportchef Michel Gonzalez till klubben.



Brommapojkarnas sportchef, Philip Berglund:



– ”Alle” hade en bra period i Varberg i höstas och han kan bygga vidare på den positiva känslan. Vi ser fram emot att följa honom i Superettan under 2025, säger han till klubben.



I Varberg, som Johansson var utlånad till i fjol, stod han för fem mål under hösten.