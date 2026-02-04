Fenerbahce uppges vilja knyta till sig Núñez

Darwin Núñez bytte Liverpool mot Al-Hilal i somras.

Nu kan han vara på väg till Turkiet.

Enligt journalisten Ben Jacobs har Fenerbahce ställt frågan kring anfallaren.

Foto: Alamy

Efter tre år i Liverpool tackade anfallaren Darwin Núñez, 26, för sig under sommaren. Detta då han skrev på för och flyttade till Al-Hilal i Saudiarabien.

Sedan dess har uruguayanen spelat 22 matcher där han har gjort sju mål och fem assist.

Nu görs han dock aktuell för ännu ett klubbyte. Enligt journalisten Ben Jacobs har den turkiska storklubben Fenerbahce ställt en första förfrågan till Al-Hilal om Núñez som primärt ska handla om ett lån.

För bara några dagar sedan värvade Al-Hilal Karim Benzema från Al-Ittihad.