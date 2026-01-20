IFK Göteborg sålde Laurs Skjellerup förra vintern för drygt 30 miljoner kronor.

Men i Sassuolo har dansken svårt att övertyga och därför såg en flytt till Spezia klar ut.

Nu ser dock den affären ut att gå i stöpet.

Foto: Bildbyrån

Det är sillygurun Nicolo Schira som uppger att Italiens VM-hjälte från guldet 2006, Fabio Grosso, stoppar Laurs Skjellerups transfer till Spezia i Serie B.

Dansken ska redan ha varit överens med Spezia om ett lån, men då Walid Cheddira ser förlorad ut för Lecce vill Sassuolos tränare Grosso inte tappa ytterligare en anfallare i januarifönstret.

Sassuolo köpte Skjellerup för drygt 30 miljoner kronor förra vintern från IFK Göteborg.