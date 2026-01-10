Förre AIK-stjärnan uppges redo att lämna Udinese
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Rui Modesto ser ut att lämna Udinese.
Den tidigare AIK-spelaren uppges vara redo att ta farväl.
Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira.
Rui Modesto gjorde succé under sin tid i AIK innan det bar av mot Serie A och Udinese. I den italienska klubben har det inte stämt på senare tid och den här säsongen noteras han för tre framträdanden av 19 möjliga i ligan.
Nu rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira att Modesto själv är redo att lämna klubben. 26-åringen kan gå redan i januarifönstret.
#RuiModesto is ready to leave #Udinese in January’s transfer window. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2026
Tidigare uppgifter gör gällande att Serie B-klubben Catanzaro visar intresse för Modesto.
Kontraktet med Udinese löper ut sommaren 2029.
Den här artikeln handlar om: