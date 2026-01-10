Rui Modesto ser ut att lämna Udinese.

Den tidigare AIK-spelaren uppges vara redo att ta farväl.

Det rapporterar transfer-journalisten Nicolo Schira.

Rui Modesto gjorde succé under sin tid i AIK innan det bar av mot Serie A och Udinese. I den italienska klubben har det inte stämt på senare tid och den här säsongen noteras han för tre framträdanden av 19 möjliga i ligan.

Nu rapporterar silly-journalisten Nicolo Schira att Modesto själv är redo att lämna klubben. 26-åringen kan gå redan i januarifönstret.

Tidigare uppgifter gör gällande att Serie B-klubben Catanzaro visar intresse för Modesto.

Kontraktet med Udinese löper ut sommaren 2029.