Uppgifter: Catanzaro intresserade av Modesto

Rui Modesto har haft svårt att ta en ordinarie plats i Udinese.

Nu rapporteras Serie B-laget Catanzaro åter visa intresse för den tidigare AIK-spelaren.



Rui Modesto skrev på för Udinese sommaren 2024 efter tiden i AIK. Men efter flytten till Udinese har Modesto fått begränsat med speltid i Serie A. Under pågående säsong har 26-åringen endast noterats för tre ligamatcher, något som nu kan öppna dörren för en ny klubbadress.

Enligt italienska Gazzetta del Sud följer Catanzaro utvecklingen noggrant och uppges vara intresserade av att knyta till sig Modesto. Intresset är inte nytt då portugisen var aktuell för klubben redan under sommarens transferfönster, men någon affär blev då aldrig av.

Han sitter på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.