Förre PL-talangen klar för klubb på Maldiverna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Keanu Marsh-Brown tog sig upp i Premier League som en lovande talang.
Nu är den tidigare Arsenal och Fulham-spelaren klar för Odi Sports Club på Maldiverna.
Keanu Marsh-Brown har haft en speciell fotbollskarriär. Engelsmannen s var en lovande talang i Arsenal innan det bar av till Fulham. 2009 skrev han A-lagskontrakt med Premier League-klubben. Däriefter har det blivit en hel del internationella klubbar på cv:t.
Marsh Brown har spelat för bland annat malaysiska Kuching City, Wrexham och finska FF Jaro.
I fjol valde 33-åringen att ta en paus i spelarkarriären men nu har han valt att fortsätta. Marsch-Brown har nämligen kritat på för Odi Sports Club på Maldiverna.
Odi Sports Club ligger tvåa i den maldiviska ligan.
Den här artikeln handlar om: