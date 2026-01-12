Förre PL-talangen klar för klubb på Maldiverna

Keanu Marsh-Brown tog sig upp i Premier League som en lovande talang.

Nu är den tidigare Arsenal och Fulham-spelaren klar för Odi Sports Club på Maldiverna.

Keanu Marsh-Brown har haft en speciell fotbollskarriär. Engelsmannen s var en lovande talang i Arsenal innan det bar av till Fulham. 2009 skrev han A-lagskontrakt med Premier League-klubben. Däriefter har det blivit en hel del internationella klubbar på cv:t.

Marsh Brown har spelat för bland annat malaysiska Kuching City, Wrexham och finska FF Jaro.

I fjol valde 33-åringen att ta en paus i spelarkarriären men nu har han valt att fortsätta. Marsch-Brown har nämligen kritat på för Odi Sports Club på Maldiverna.

Odi Sports Club ligger tvåa i den maldiviska ligan.



