Foto: Bildbyrån

Först sprack det – sedan mirakulös vändning

En av de största svenska försäljningarna genom tiderna i svensk fotboll har blivit verklighet. 
Hammarby har sålt Adrian Lahdo för 130 miljoner kronor. 
Nu kan FotbollDirekt redogöra för dramatiska dygn från spruckna förhandlingar – till det rekord vi nu ser bli verklighet.

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdos slog igenom under höstmånaderna. 
Nu är han sensationellt såld och hastigt den näst största allsvenska transfern genom tiderna. I och med att Adrian Lahdo är en egen produkt så är affären Hammarbys största sett till nettosumma, detta då inget går några pengar till andra klubbar i form av vidareförsäljningskausul eller solidaritetsersättning.

