Fotbollschefen om Layouni: ”En färdig deal som sprack”

Amor Layouni såg ut att vara så gott som klar för Ludogorets.

Sedan sprack affären i sista stund.

– Det var en färdig deal som sprack i sista stund, det är det jag kan kommentera, säger Martin Ericsson till GP.

Foto: Bildbyrån

Amor Layonui har varit omskriven denna vinter och tidigare i veckan såg han ut att få till sin flytt.

Det kom rapporter från Sportbladet om att allt var klart för en övergång till den bulgariska storklubben Ludogorets, men under gårdagen så rapporterade Göteborgs-Posten att affären spruckit i ett sent skede.

BK Häckens fotbollschef, Martin Ericsson, bekräftar nu detta och menar på att Layouni är välkommen tillbaka i truppen.

– Ja, han är varmt välkommen tillbaka, säger Ericsson också till tidningen.

Förra säsongen noterades Layonui för fem mål och fem assist på 21 matcher i allsvenskan.