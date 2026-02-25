Uppgifter: Vändning kring Layouni – affären sprack

Amor Layouni uppgavs tidigare i veckan vara så gott som klar för Ludogorets.

Nu kommer rapporter om att affären spruckit i ett sent skede.

Detta enligt Göteborgs-Posten.

Foto: Bildbyrån

Det var i måndags som Sportbladet kom med uppgifter om att Amor Layouni var på väg att sälja till Ludogorets för omkring fyra miljoner kronor.

Nu ser dock läget ut att vara annorlunda.

Göteborgs-Posten rapporterar nämligen nu att affären sprack i ett sent skede, detta efter att klubbarna varit överens.

Enligt tidningen återstår det att se vad som händer nu. Det bulgariska transferfönstret stängde under gårdagen.

Layouni har kontrakt med BK Häcken fram till i sommar.