Fransk media: Guldtränaren på Real Madrids önskelista

Didier Deschamps väntas lämna det franska landslaget efter VM.

Nu kopplas 57-åringen ihop med Real Madrid.

Det rapporterar sajten RMC Sport.

Didier Deschamps, 57, har varit förbundskapten för Frankrike sedan 2012. I VM 2018 var han med och tog landslaget till ett guld.

På senare tid har det ryktats om att Deschamps lämnar som förbundskapten efter sommarens VM och nu uppges flera klubbar i Europa visa intresse för honom.

Enligt den franska sajten RMC Sport finns Deschamps med på Real Madrids önskelista över potentiella tränare. ”Los Blancos” letar efter en ny tränare sedan Xabi Alonso sparkats.

Deschamps har tidigare basat över Marseille, Juventus och Monaco.