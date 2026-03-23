Fransk media: Zidane tar över det franska landslaget

Han har drömt om jobbet länge.

Efter sommarens VM kommer Zinedine Zidane att ta över det franska herrlandslaget.

Det rapporterar Le Parisien.

Den före detta megastjärnan Zinedine Zidane har sadlat om till tränare och bland annat uträttat stordåd med Real Madrid.

Sedan 2021 har dock fransmannen valt att tacka nej till ett nytt tränarjobb. Eventuellt i väntan på det som komma skall.

I tidigare intervjuer har 53-åringen berättat om att han när en dröm om att leda det franska herrlandslaget. Snart ser drömmen ut att bli verklighet.

Lyssnar man till franska Le Parisien kommer Zidane att ta över det franska landslaget efter sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada. Det ska därtill finnas en muntlig överenskommelse med den förre VM-hjälten och det franska fotbollsförbundet.

Vidare ska förbundets president, Philippe Diallo, bestämt sig för att Zidane är den mest lämpade kandidaten att leda nationens landslag, efter att ha fört diskussioner med flera tränare under den senaste tiden.

Den nuvarande förbundskaptenen, Didier Deschamps, har basat över landslaget sedan 2012 och tidigare meddelat att sommarens VM blir det sista han gör.