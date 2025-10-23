Gais testar Arsenal-produkt: ”Här och känner på det”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fynn Talley har förflutet i Arsenal.
Nu provspelar han med Gais.
– Han är här i två veckor och känner på det, säger Fredrik Holmberg till GP.
Den 23-årige målvakten Fynn Talley fick sin fotbollsfostran i Arsenal och Brighton.
Nu kan det komma att bli en flytt till Sverige och till Gais.
Den klubblöse målvakten är nämligen på plats i Göteborg för att provspela med klubben.
– Han är här i två veckor och känner på det. Det ska bli spännande att se, han har skött sig de här två passen hittills, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg till GP.
Trots förflutet i två Premier League-klubbar så har burväktaren inte gjort några matcher i den engelska högsta serien och han kommer senast från Kitchee som spelar i Hong Kongs högstaliga.
Den här artikeln handlar om: