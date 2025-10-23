Gais testar Arsenal-produkt: ”Här och känner på det”

Fynn Talley har förflutet i Arsenal.

Nu provspelar han med Gais.

– Han är här i två veckor och känner på det, säger Fredrik Holmberg till GP.

Foto: Alamy

Den 23-årige målvakten Fynn Talley fick sin fotbollsfostran i Arsenal och Brighton.

Nu kan det komma att bli en flytt till Sverige och till Gais.

Den klubblöse målvakten är nämligen på plats i Göteborg för att provspela med klubben.

– Han är här i två veckor och känner på det. Det ska bli spännande att se, han har skött sig de här två passen hittills, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg till GP.

Trots förflutet i två Premier League-klubbar så har burväktaren inte gjort några matcher i den engelska högsta serien och han kommer senast från Kitchee som spelar i Hong Kongs högstaliga.