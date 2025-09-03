Emil Skillermo kan komma att hamna i allsvenskan.

23-åringen testas nu av Gais.

– Han är här och känner på det. Vi bekantar oss med honom, han bekantar sig med oss, säger Fredrik Holmberg till GP.

Emil Skillermo har varit så gott som given i Skövde AIK i ettan södra den här säsongen.

Frågan är dock om SAIK kommer att få behålla yttern efter säsongen, han testas nämligen nu av Gais.

– En yttermittfältare som kan spela på båda sidor och som även kan spela på andra positioner än så. Han är här och känner på det. Vi bekantar oss med honom, han bekantar sig med oss, säger Fredrik Holmberg till GP.

Skillermo har kontrakt med Skövde AIK över säsongen 2026.