Ger grönt ljus till förbjudna flytten: ”Dörren är öppen”

Miguel Borja har precis brutit med River Plate.

Nu kan han skriva på för ärkerivalen Boca Juniors, det bekräftar han själv.

– Dörren är öppen, säger colombianen enligt Diario AS.

Foto: Bildbyrån

51 mål på 117 matcher. Det är Miguel Borjas facit i River Plate, argentinska bjässen som han kom till 2022.

Nu har colombianen precis brutit med klubben då säsongen tog slut 24 november, detta då kontraktet ändå skulle löpa ut vid årsskiftet.

Vad som händer med 32-åringen nu är ovisst, men det verkar som att han själv inte räds att göra den förbjudna flytten till Boca Juniors.

Rykten har kommit om att Boca vill ha anfallaren – och han själv är inte oblyg när frågan om Boca Juniors kommer på tal.

– Man kan inte stänga dörrarna eller säga ”jag tänker inte dricka av det här vattnet”. Dörren att återvända till Argentina är öppen, slår han fast enligt Diario AS Colombia.