Giffarna försökte förhandla till sig Oppong-kompensation

Kojo Peprah Oppong har sålts för stora pengar av IFK Norrköping.

Gif Sundsvalls sportchef, Joel Cedergren, avslöjar att han försökte förhandla till sig en del av övergångssumman.

– När vi förhandlade om lånet med Norrköping försökte jag få med en procent på framtida försäljning, säger han till Sundsvalls Tidning.

Enligt rapporter så har den franska klubben betalat 30 miljoner kronor och Peking kan komma att tjäna 20 ytterligare miljoner via bonusar.

Under åren i Sverige spenderade 21-åringen sejourer på lån hos Gif Sundsvall och klubbens sportchef, Joel Cedergren, avslöjar nu att han försökte förhandla in ekonomisk kompensation för Giffarna vid försäljning av Peprah Oppong.

– När vi förhandlade om lånet med Norrköping försökte jag få med en procent på framtida försäljning. Men jag fick inte det. Vår position var inte tillräckligt stark, säger han till Sundsvalls Tidning och utvecklar:

– I en förhandling är det alltid en fråga om hur stark position man har – självklart handlar det om vilken förhandlingsförmåga man har också – men positionen är en stor del. Har du två andra klubbar som är intresserade är det lättare att få till en bra affär.

Tidningen skriver vidare att Giffarna kunde ha köpt loss mittbacken för två miljoner kronor.

– Den möjligheten fanns. Jag försökte, men vi hade inte de pengarna. Det var inte ens nära, säger Cedergren, som dock inte bekräftar ifall summan stämmer.