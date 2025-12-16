Grekisk media: Jeremejeff nära övergång till Paok

Alexander Jeremejeffs avtal med Panathinaikos löper snart ut.

Då ser anfallaren ut att skriva på för konkurrenten Paok.

Det rapporterar grekiska media.

Foto: Alamy

Det var i januari 2023 som Alexander Jeremejeff, 32, lämnade Häcken för spel i grekiska Panathinaikos. Sedan dess har anfallaren spelat 60 matcher i vilka det har blivit 16 mål och en målgivande passning.

Vid årsskiftet löper den förre allsvenska strikerns avtal ut. Nu ser det mesta ut att tyda på att han byter klubb, i Grekland.

Enligt flertalet grekiska medier är Jeremejeff nära att skriva på för Paok, som också är hemmahörande i den grekiska högstaligan.

Lyssnar man till sajten SDNA ska diskussionerna mellan parterna vara långt gångna och Paoks tränare Razvan Lucescu sägs tycka om den svenske spelaren. Sajten Gazzetta menar även att Jeremejeff är ”väldigt nära” Paok.

Alexander Jeremejeff har tidigare i sin karriär spelat för klubbar som Malmö FF, Häcken, APO Levadiakos, Twente och Dynamo Dresden.