Gudjohnsen om intresset från England: ”Har sett en del”

Malmö FF:s anfallare Daniel Gudjohnsen ryktas till England.

Det är i sin tur någonting som islänningen själv har nåtts av – och tycker om.

– Man gillar när klubbar kollar in en, säger han till Sydsvenskan.

Daniel Gudjohnsen, som fått en hel del förtroende under säsongen, har imponerat i Malmö FF. Nu är frågan hur länge islänningen blir kvar hos de regerande mästarna.

Under gårdagen rapporterade engelska The Sun att Sheffield United är intresserade av honom. Klubben sägs ha haft en av sina toppscouter på plats för att titta på Gudjohnsen under MFF:s Champions League-kval.

Hur ställer sig huvudpersonen själv till ryktet om en flytt från de Himmelsblå?

– Jag har sett en del, men jag fokuserar på att vara här och matcherna vi har framför oss, säger han till Sydsvenskan.

19-åringen säger sig inte veta om det finns en dialog mellan de svenska mästarna och Championship-klubben och tar det påstådda intresset med ro.

– Det är normalt, klubbar kommer vara intresserade och man kommer höra om sådant här. Det kan vara positivt. Men jag tänker inte så mycket på det.

Däremot hatar han inte att andra klubbar har fått upp ögonen för honom.

– Ja, så klart. Man gillar när klubbar kollar in en, avslutar anfallaren.