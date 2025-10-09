Häcken-stjärnan bekräftar bud från FCK: ”Såklart coolt”

Silas Andersen är en av BK Häckens mest framstående spelare.

Nu bekräftar den danska stjärnan att göteborgsklubben mottog ett bud från den danska storklubben FC Köpenhamn i somras.

– De lade ett bud och klubbarna träffades för att prata, men det var lite för tidigt, säger han till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den allsvenska säsongen 2025 som BK Häcken värvade Silas Andersen, 21, från nederländska Utrecht. Sedan dess har den danska stjärnan imponerat stort med göteborgslaget i vilket han har gjort två mål och två assist, vunnit cupguld och tagit sig till ligafasen av Conference League.

Succén med Häcken har också lett till att andra klubbar har fått upp ögonen för honom – detta i form av hans tidigare klubb FC Köpenhamn.

I en intervju med danska Tipsbladet bekräftar 21-åringen att Häcken mottog ett bud från FCK under sommaren, men inte lyckades komma överens.

– Transferfönstret var lite hektiskt. Jag hörde talas om det då, men jag tror att jag hade några vänner som hörde talas om det lite före mig. Det var förstås jättekul att FCK ville ha tillbaka mig. Jag har varit där som ungdom men det är en stor klapp på axeln, säger han till Tipsbladet och berättar att en övergång inte var allt för långt bort:

”Om jag hade varit där lite längre hade det kanske varit möjligt”

– Ja, de lade ett bud och klubbarna började prata, men återigen var det lite för tidigt för Häcken att vilja släppa mig när vi också var i Europa.

Vidare utvecklar Andersen kring varför tajmingen inte var helt perfekt för Häcken att släppa honom.

– Nej, om jag hade varit där lite längre hade det kanske varit möjligt, men ja… nu är jag bara glad där jag är nu, avslutar dansken.