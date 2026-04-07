Han är Steven Gerrards drömersättare till Salah

Mohamed Salah har meddelat att han kommer att lämna Liverpool efter säsongen.

Då vill Liverpool-ikonen Steven Gerrard att Bayern Münchens Michael Olise ska ersätta honom.

– Men jag tror inte att han kommer att vara tillgänglig, säger han till TalkSport.

Liverpool har meddelat att Mohamed Salah inte kommer att bli kvar i klubben trots att hans kontrakt sträckte sig fram till 2027.

Sedan egyptiern meddelade sitt beslut har ”The Reds” inlett jakten på en ersättare till stjärnan. Bland kandidaterna som har nämnts finns Juventus-yttern Francisco Conceiçao, Al-Hilals Marcos Leonardo och RB Leipzigs Yan Diomande.

Det kanske största namnet är Michael Olise, 24, som har spelat för Bayern München sedan sommaren 2024 och blivit en av världens bästa på sin position.

Det är även Liverpool-ikonen Steven Gerrards drömersättare, även om han vet att det kommer att bli svårt att få till en sådan värvning.

– Jag tror att oron, om man försöker att ersätta Salah med jämförbar spelare, är att det finns väldigt få där ute som man kan värva. Olise skulle vara en sådan men jag tror inte att han kommer att vara tillgänglig. Av erfarenhet, från att ha varit i Liverpool som spelare och även sedan jag lämnade, kommer Liverpools rekryteringsavdelning att ha olika alternativ. Det betyder inte nödvändigtvis vara så att de kommer att leta efter en jämförbar spelare, säger han till sajten TalkSport och fortsätter:

– När vi till exempel var tvungna att ersätta Mané valde vi Diaz som är lite annorlunda. Sedan Suarez lämnade har de haft olika typer av alternativ för att försöka ersätta spelarna. Liverpool har en fantastisk meritlista när det kommer till att ersätta toppspelare som har lämnat och jag har full tilltro till att de, ur en rekryteringssynpunkt, kommer att ha olika typer av alternativ, avslutar Gerrard.











