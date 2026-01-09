Roberto De Zerbi kan bli ny tränare för Manchester United.

Marseille-tränaren ryktas vara en kandidat som ersättare till Ruben Amorim.

– De måste ge honom frihet, säger experten Gianluca Di Marzio i en exklusiv intervju med FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Manchester United står utan en permanent tränare sedan chockbeskedet om Ruben Amorims avsked tidigare i veckan. Ett gäng tränare har kopplats ihop med ”The Red Devils” som Amorim-ersättare och tränarjakten är i full gång i Manchester.

Namn som har ryktats kunna ta över manteln är Ole Gunnar Solskjær, som enligt The Guardian ska vara huvudkandidaten till jobbet, Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner och den förre United-spelaren Michael Carrick. Även Gareth Southgate, Xavi och Julian Nagelsmann har lyfts fram som tänkbara kandidater.

Ytterligare ett namn som kopplas ihop med en flytt till Old Trafford är Marseille-tränaren Roberto De Zerbi, som enligt ansedda The Athletic ska finnas med på Manchester Uniteds lista över potentiella nya tränare. Transferexperten och Sky Sports-journalisten Gianluca Di Marzio ser inte den 46-åriga italienska tränaren som en orimlig ny ”Red Devils”-coach.