Bomben: United sparkar Amorim

Manchester United gör sig av med tränaren Ruben Amorim.

Det bekräftar klubben under måndagen.

Foto: Alamy

Manchester United gör en stor förändring efter kräftgången den senaste tiden. Enligt flera medier, däribland The Athletic-reportern David Ornstein, gör sig ”The Red Devils” av med tränaren Ruben Amorim. Senare under måndagen meddelade klubben avskedet.

”Med Manchester United på sjätte plats i Premier League har klubbens ledning motvilligt fattat beslutet att det är rätt tidpunkt att göra en förändring. Detta kommer att ge laget den bästa möjligheten att nå så högt som möjligt i Premier League.”, skriver klubben i ett uttalande.

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Darren Fletcher tar över som interimtränare tills dess att klubben anställt en ny permanent coach.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United sack Ruben Amorim as head coach. 40yo Portuguese informed of decision & goes with immediate effect after 14 months following breakdown in relations. Darren Fletcher expected to take over #MUFC on interim basis @TheAthleticFC https://t.co/kEAu5Wv8F7 — David Ornstein (@David_Ornstein) January 5, 2026

Enligt The Athletic ska beslutet ha tagits efter att relationerna mellan klubb och tränare blivit allt för negativ. Efter poängtappet mot Leeds i helgen riktade Amorim missnöje mot sin egen roll.

– Jag kom hit för att vara manager, inte bara tränare, sa han på presskonferensen.

Manchester United ligger på sjätteplats i Premier League efter 20 omgångar.