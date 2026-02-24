Här är nästa Atlético-stjärna som kan lämna för MLS

I somras lämnade Rodrigo De Paul Atlético Madrid för MLS.

Nu kan Antoine Griezmann göra samma sak.

Foto: Bildbyrån

Efter Atlético Madrids La Liga-guld 2021 återvände Antoine Griezmann till klubben efter några säsonger i Barcelona.

Sedan återkomsten har fransmannen varit en av lagets mest bärande spelare, men mot slutet har 34-åringen tappat i rang efter Julian Alvarez och Alexander Sörloths succéer.

Nu uppges han vara i långt gångna samtal med Orlando City, detta enligt The Athletic.

Det här är inte första gången som anfallaren kopplas samman med en MLS-klubb.

Nu hoppas Orlando göra klart med Griezmann innan MLS-fönstret stänger i slutet av mars. I Floridaklubben är Robin Jansson lagkapten, mittbacken som 2018 vann SM-guld med AIK och som spelat i Orlando sedan dess.

Griezmann ska dock inte vilja lämna Atlético Madrid förrän efter säsongens slut.

Atlético Madrid kan med andra ord tappa en ny erfaren spelare till MLS. I somras lånades Rodrigo de Paul, som anslöt samtidigt som Griezmann till Madridklubben 2021, ut till Inter Miami. I december stod det klart att han köptes loss.

Griezmann har ett och ett halvt år kvar på sitt kontrakt med Atleti.