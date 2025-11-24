Här är nästa ex-MFF:are som kan skriva på för OFI Kreta

Eric Larsson lämnade OFI Kreta i april 2024.

Nu kan nästa spelare med MFF-koppling skriva på för grekiska ö-klubben.

Enligt SDNA är klassikerklubben intresserade av Panathinaikos Alexander Jeremejeff.

Foto: Bildbyrån

Sedan allsvenska skytteligavinsten 2022 har Alexander Jeremejeff huserat i Grekland och storklubben Panathinaikos.

Speltiden har generellt sett varit knapp och målen få. Sista december löper kontraktet ut och enligt grekisk press kommer han då inte att erbjudas något nytt avtal.

Men Jeremejeff kan ändå bli kvar i Grekland. SDNA som nitiskt bevakar den grekiska fotbollen uppger att OFI Kreta är intresserade att locka till sig den 32-årige svensken.

Och inte konstigt är väl då ö-lagets tränare Christos Kontis känner Jeremejeff väl sedan deras tid tillsammans i just Panathinaikos.

Jeremejeff skulle vid en OFI Kreta-flytt inte bli den första tidigare MFF-spelare att hamna på semesterön. Sommaren 2022 lämnade Eric Larsson MFF för spel i OFI Kreta där han snabbt gjorde succé innan högerbacken något oväntat skrev på för Lilleström inför norska säsongsstarten 2024.