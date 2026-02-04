Här är Newells Old Boys plan för Lionel Messi
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Som ung spelade Lionel Messi för argentinska Newells Old Boys.
Nu har man lagt upp en plan för att få Messi att vända hem.
– Det är ett projekt för hela staden Rosario, provinsen och argentinsk fotboll, säger vicepresidenten Juan Manuel Medina enligt Maisfutebol.
Innan Lionel Messi, 38, flyttade till FC Barcelona som 13-åring spelade han sin fotboll i argentinska Newells Old Boys.
26 år efter det som skulle bli en av världens bästa spelare lämnade Argentina vill Newells Old Boys att Messi gör en sista vända i klubben.
Via Maisfutebol berättar Vicepresidenten Juan Manuel Medina att man håller på att sätta ihop en plan för att värva 38-åringen.
– Vi jobbar på att se till att Leo spelar för Newells första halvan av 2027. Men för närvarande är det inte mer än så, säger Medina och fortsätter:
– Det är ett projekt som går bortom Newells. Det är ett projekt för hela staden Rosario, provinsen och argentinsk fotboll.
Just nu spelar Lionel Messi för MLS-klubben Inter Miami, som han har kontrakt med fram till slutet av 2028.
Den här artikeln handlar om: