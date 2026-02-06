Har ett halvår kvar på kontraktet: ”Vill vidare”

Alex Timossi Anderssons kontrakt med IF Brommapojkarna går ut i sommar.

Någon förlängning av avtalet ser det inte ut att bli för 25-åringen.

– Jag vill vidare i karriären efter det här och jag tror att BP förstår att jag vill det också, säger han till Fotbollskanalen.

Alex Timossi Andersson vände hem till Sverige och BP sommaren 2023.

Nu i sommar, tre år senare, löper hans kontrakt med Stockholmsklubben ut och senast då ser han ut att lämna.

– Jag har inte fått frågan än (om förlängning), så jag vet inte. Jag vill vidare i karriären efter det här och jag tror att BP förstår att jag vill det också. De får komma med ett erbjudande i sådana fall. Jag har varit i BP länge och fått många matcher, så jag vill komma vidare, säger han till Fotbollskanalen.

Det är samtidigt inte uteslutet med en flytt redan nu i vinter, men 25-åringen känner samtidigt ingen stress.

– Det beror väl på om det kommer ett bra projekt, men samtidigt har jag ingen stress. Jag tar det snacket med min agent och sedan får vi se. Det är inte alltid något kommer upp som är intressant, så det ska passa in för alla. Än så länge är jag nöjd här, säger han till sajten.

Sedan flytten tillbaka till Sverige har det blivit nio mål och fem assist på 77 matcher i BP-tröjan för Timossi Andersson.