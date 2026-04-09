HBK-chefen avslöjar – kan aktivera Yeboahs köpoption

Emmanuel Yeboah är utlånad till Halmstads BK från danska Brøndby.

Nu berättar klubbchef Jesper Westerberg att man har en köpoption på anfallaren.

– Vi får se vad det slutar med, berättar han för Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2025 som Halmstads BK kommunicerade att man lånade in Emmanuel Yeboah, 23, från danska Brøndby.

Sedan dess har den reslige anfallaren spelat 16 tävlingsmatcher för hallänningarna i vilka det har blivit tre mål.

Med ett låneavtal som sträcker sig fram till slutet av juni har många trott att ghananen kommer att återvända till Danmark. Nu berättar dock HBK:s klubbchef Jesper Westerberg att man har en köpoption som kan komma att aktiveras.

– Vi har inte bestämt oss än. Vi måste spela några matcher till i allsvenskan i år innan vi vet om vi vill utnyttja köpoptionen, säger han till Tipsbladet och berättar hur han ser på anfallarens tid i klubben:

– Han hade det tufft innan han kom hit och hade inte spelat så många matcher. Han måste jobba hårt för att komma till den nivån jag vet att han kan hamna på. Förhoppningsvis kan vi hjälpa honom med det, och Brøndby kanske är glada över det.

När kan då HBK tänkas fatta ett beslut om Yeboahs framtid?

– Vi kommer att fatta det beslutet när vi är ungefär fem omgångar in i säsongen. Vi har för närvarande tre anfallare, varav Yeboah är en av dem. Vi har också en ung spelare i Malte (Persson) som har kommit från akademin och vi har köpt Omar Faraj i år. Så vi får se vad det slutar med, avslutar Jesper Westerberg.





