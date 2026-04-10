HBK vill värva från Danmark: ”Vi håller ett vakande öga”
Halmstads BK vill värva från Danmark.
Men sportchefen Jesper Westerberg vill inte avslöja namnet.
– Det finns en spelare i Danmark som vi har jagat i ett år, säger Westerberg till Tipsbladet.
Halmstads BK har värvat flera spelare från den danska marknaden. William Lykke, Pascal Gregor, Rocco Ascone och Emmanuel Yeboah har alla hämtats från danska klubbar.
HBK-sportchefen Jesper Westerberg berättar i en intervju med Tipsbladet att det kan bli ytterligare en värvning.
– Vi håller ett vakande öga på 1. division (andraligan) i Danmark, eftersom Superligan inte är den mest självklara ligan för oss på grund av vår ekonomi. Vi kan inte betala höga övergångssummor, och det gör 1:a divisionen mer självklar för oss, säger Jesper Westerberg till Tipsbladet och fortsätter:
– Det finns en spelare i Danmark som vi har jagat i ett år nu, men vi har inte lyckats hitta en lösning. Vi får se om vi kan få det att hända i sommar eller inte.
Westerberg vill inte gå in på vilken spelare det är.
– Han spelar i 1. division, det är inte i Superligan. Jag kan inte säga mer.
HBK inledde den allsvenska säsongen med en förlust borta mot AIK.
