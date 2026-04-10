HBK vill värva från Danmark: ”Vi håller ett vakande öga”

Halmstads BK vill värva från Danmark.

Men sportchefen Jesper Westerberg vill inte avslöja namnet.

– Det finns en spelare i Danmark som vi har jagat i ett år, säger Westerberg till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK har värvat flera spelare från den danska marknaden. William Lykke, Pascal Gregor, Rocco Ascone och Emmanuel Yeboah har alla hämtats från danska klubbar.

HBK-sportchefen Jesper Westerberg berättar i en intervju med Tipsbladet att det kan bli ytterligare en värvning.

– Vi håller ett vakande öga på 1. division (andraligan) i Danmark, eftersom Superligan inte är den mest självklara ligan för oss på grund av vår ekonomi. Vi kan inte betala höga övergångssummor, och det gör 1:a divisionen mer självklar för oss, säger Jesper Westerberg till Tipsbladet och fortsätter:

– Det finns en spelare i Danmark som vi har jagat i ett år nu, men vi har inte lyckats hitta en lösning. Vi får se om vi kan få det att hända i sommar eller inte.

Westerberg vill inte gå in på vilken spelare det är.

– Han spelar i 1. division, det är inte i Superligan. Jag kan inte säga mer.

HBK inledde den allsvenska säsongen med en förlust borta mot AIK.