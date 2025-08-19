Hellberg vill ha Vasic till Hammarby: ”Fantastisk”

STOCKHOLM. Hammarby har haft svårt att utnyttja sina lägen senaste två matcherna – och det har kostat.

Efter två raka förluster åkte FD till Årsta för att fråga Kim Hellberg hur gärna han ser Nikola Vasic skriva på för Hammarby.

– Han var allsvenskans bästa anfallare förra året. Han är fantastisk och det känns som det varit nära länge nu, säger tränaren.

I torsdags syntes Nikola Vasic nedanför pressläktaren när Hammarby spelade mot Rosenborg. Fjolårets allsvenska skytteligavinnare som gått skadad hela året i BP är stor Hammarbysupporter och därför gör Kim Hellberg ingen större sak av att anfallaren som allt mer ryktas till Bajen fanns på plats när laget åkte ur Conference League-kvalet.

– Jag har sett Nikola på många matcher under min tid i Hammarby, säger Hellberg som nu har två raka torsk med sitt Bajen där laget haft svårt att utnyttja såväl sitt spelövertag som målchanser.

Hellberg ser gärna att Vasic skriver på för Hammarby innan fönstret stänger i slutet av augusti.

– Han gjorde en fantastisk säsong förra året och är en jättebra människa. Om han kommer till oss nu så handlar det inte om att han ska gå in och ta någon annans plats. Han har inte tränat för fullt och han har kommit tillbaka från skada. Men det är en väldigt stark och bra person som skulle vara en bra människa i vår grupp, men så fort han blir redo för att spela fotboll så kommer han kunna bidra på plan ganska mycket också, säger Hellberg och tillägger:

– Kan han komma tillbaka till formen som han hade i BP… för ja då var han ju allsvenskans bästa anfallare.

Ligger du på sportchef Micke Hjelmberg om att värva Vasic?

– Vi pratar hela tiden. Det blir Mickes roll att se hur vi ser ut in och ut. Vi diskuterar spelare hela tiden, men det här är mer Mickes bord, säger Hellberg och fortsätter:

– Det känns som det varit nära ett tag (med Vasic), det har pratats mycket om det. Vi får se hur det blir, men det känns som det varit nära länge nu i alla fall.