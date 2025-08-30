Hugo Larsson nobbar Saudi – vill stanna i Europa

Hugo Larsson har nobbat ett lukrativt kontrakt från saudiska Al Ittihad, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Därmed går han miste om stora summor pengar.



Hugo Larsson har haft en stark säsongsinledning där han har stått för assist i båda Bundesligamatcherna som Frankfurt vunnit. Det har väckt intresse från andra klubbar.



Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver på X att Al Ittihad gjorde intensiva försök att värva Larsson och att de lockade med ett jättelöneavtal.

Trots det har Larsson valt att tacka nej för att fortsätta karriären i Europa.