IFK Göteborgs krisdrag – plockar in ny målvakt

IFK Göteborg har problem på målvaktspositionen.

Nu tas Fredrik Andersson, 37, in för behov.

– Jag är med som ett backupalternativ, säger burväktaren på klubbens hemsida.

Fredrik Andersson. Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har haft otur med sina målvakter. Under vintern skadade sig förstekeerpen Elis Bishesari. Även nyförvärvet Jonathan Rasheed väntas bli borta stora delar av våren.

I Blåvitts senaste match i svenska cupen tvingades Viktor Andersson, som värvades in under våren, kliva av. Nu plockas en ny målvakt in i Fredrik Andersson.

– Jag är med som ett backupalternativ och är glad över att jag kan stötta upp när och om det behövs. Blåvitt är en storklubb och det ska bli spännande att vara med i den miljö som finns på Kamratgården och runt föreningen, säger 37-åringen på klubbens hemsida.

Fredrik Andersson skriver ett kontrakt till sommaren och har representerat klubbar som Örgryte IS, Malmö FF och Varberg.

Sportchefen Hannes Stiller om valet att plocka in Andersson.

– Vi ser behovet av en målvakt som med kort varsel kan vara redo att hoppa in vid behov. Fredrik kommer nu in, ska bli spelklar den kommande veckan och är sedan tillgänglig både i träning och matchspel i det fall något oförutsett skulle hända.

IFK Göteborg ställs mot IK Sirius i kvartsfinalen i svenska cupen på söndag.