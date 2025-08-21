STOCKHOLM. Dansk media rapporterar att Salzburg kommer lägga bud på Djurgårdens succéanfallare August Priske.

Men sportchef Bosse Andersson har inte hört något.

– Vi har inte haft någon kontakt med Salzburg, säger han till FotbollDirekt.

Det är danska Bold som uppger att den österrikiska storklubben RB Salzburg följer August Priske med stort intresse efter senaste tidens succé i den blårandiga tröjan.

Det var egentligen just nere på österrikisk mark som det lossnade för Priske i Dif-tröjan med sitt inhopp i avancemanget mot Rapid Wien i Conference League-kvartsfinalen i april månad.

Sedan dess har Priske gjort sju mål och två assist i allsvenskan och sportchef Bosse Andersson vill hålla hårt i sin danska guldklimp.

– Han har otroligt spännande egenskaper, det var därför som vi tog honom förra sommaren. Han har vuxit med förtroendet och är en riktigt spännande forward. Sju mål och flera assist, forwards är en bristvara och det här är otroligt kul för alla som sett honom i träning. Han har så många egenskaper, näsa för mål och är så unik på många sätt. Det är otroligt kul att han fått visa upp det. Får man förtroende växer man som spelare, det gäller bara att ha tålamod. August är ett ypperligt bevis på det, säger Andersson till FotbollDirekt.

Vad säger du om att danska Bold skriver att Salzburg vill ha Priske?

– Det är kanske inga tillfälligheter att det skrivs om det i Danmark, men det finns ingen sanning i det vad jag vet. Klart det finns intresse och att han följs av klubbar, men vi har inte haft någon kontakt med Salzburg.

Vill inte jämföra med Sören Larsen

Senast en dansk var Djurgårdens nia var för 20 år sedan då Sören Larsen efter ett tungt första halvår i klubben 2004 fullständigt exploderade i Dif 2005 och såldes på sensommaren till Schalke 04. Trots att Priske likt sin landsman också hade ett tungt första halvår för att nu i år göra stor succé vill Andersson inte jämföra sin gamla storförsäljning Larsen med Priske.

– Det finns likheter med nationaliteten absolut, men deras vägar såg väldigt annorlunda ut. Larsen var ju skadad under lång tid innan han fick det att lossna vilket tog honom till Bundesliga. Priske har varit med i träning hela tiden och med rätt ambition så utvecklas man. Priske är som sagt ett bevis på det, avslutar Andersson.

Fotnot: Priske har kontrakt med Djurgården till 2028.