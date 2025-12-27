Iraola om Semenyo: ”Vill inte förlora honom”

Antoine Semenyo ryktas lämna Bournemouth för Manchester City.

Bournemouths tränare Andoni Iraola är tydlig med vad Semenyo betyder för laget.

– Antoine är en stor spelare för oss, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Bournemouths storstjärna Antoine Semenyo uppges vara på väg till Manchester City. Ghananen står noterad för åtta mål och tre assist för ”The Cherries”.

Efter Bournemouths förlust mot Brentford under lördagen talade tränaren Andoni Iraola ut om Semenyos framtid.

– Situationen är ganska tydlig. Antoine är en stor spelare för oss, säger Iraola till Sky Sports och fortsätter:

– Självklart vill jag inte förlora honom. Det här är helt klart, men det finns vissa situationer som jag inte kan kontrollera. Han kommer att vara redo att spela igen om tre dagar och nästa. Jag hoppas att han spelar mycket mer med oss.

Semenyos kontrakt med Bournemouth sträcker sig till sommaren 2030.