Isac Lidberg: ”Tappar nästan respekt för pengar då”

Isac Lidberg fick ett jättekontrakt från Egypten i somras och nu jagas han av klubbar i Mellanöstern.

Men trots att anfallaren skulle kunna bli stenrik vid en sådan transfer är han inte intresserad, han vill i stället till Bundesliga.

– Även om jag skulle tjäna lika mycket på ett år i Saudiarabien som på ett fyraårskontrakt i Bundesliga har min dröm alltid varit en topp 5-liga och inte minst Bundesliga, säger 27-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Han gjorde stor succé i Darmstadt under sitt debutår i tyska andraligan i fjol. Målsuccé och uttagen i novembersamlingen av Jon Dahl Tomasson där det också blev landslagsdebut med ett inhopp i 5-0-segern mot Azerbajdzjan.

Egyptiska Pyramids FC ville i somras köpa loss svensken, och för FotbollDirekt berättar nu Lidberg att det ekonomiskt var ett kittlande kontrakt.

– Det var otroligt mycket pengar. De har saudiska ägare i den klubben. Det var att man höll på att tappa hakan och det blir nästan att man tappar respekten för pengar när man ser ett sådant kontrakt, Lidberg och fortsätter:

– Men det var ändå aldrig riktigt nära. Darmstadt ville inte sälja och då är det bara att acceptera läget. Jag vill ju ändå helst till Bundesliga.

Att Lidberg har Bundesliga som favoritliga och Bayern München som favoritklubb är ingen hemlighet. Nu har han inlett nya säsongen i tyska andraligan på bästa sätt med fem mål på fem matcher, ett facit som gör att han toppar skytteligan i 2.Bundesliga.

Tror på flytt till sommaren: ”Kommer nog vara sugna på att casha in”

I går skrev Expressen att klubbar i Saudiarabien och Qatar fått upp ögonen för Lidberg. Fönstret i Saudi stänger 23:e september.

– Det är mycket pengar där, men min dröm har alltid varit en topp 5-liga och inte minst Bundesliga. Även om jag skulle tjäna lika mycket på ett år i Saudiarabien som på ett fyraårskontrakt i Bundesliga är det dit jag vill och det är ju inte dåliga pengar i Bundesliga heller. Jag ska bara fortsätta prestera och jag tror vi kan vara med i toppen i år, kanske att vi själva kan nå Bundesliga till nästa säsong. Det blir en rolig säsong tror jag, säger anfallaren.

Foto: Alamy

Men är det ens aktuellt att gå till exempelvis Saudiarabien?

– Darmstadt är inte intresserade av att sälja så det kommer inte att bli någon flytt.

Är det smickrande att klubbar därifrån ändå visar intresse?

– Jag vet inte. Eller alltså det är väl alltid kul när man får intresse på sig, men det är ännu roligare att bra Bundesligaklubbar är intresserade.

Med tanke på din fina fjolårssäsong, är du förvånad över att det inte blev någon flytt till Bundesliga i somras?

– Det kändes som det var 50/50, men när klubben nästintill ville ha fantasisummor för att sälja så blir det svårt. Jag trivs dock väldigt bra i staden och klubben och då blir det inte så att man går in och fajtas för att få lämna, säger Lidberg och fortsätter:

– I sommar har jag bara ett år kvar på kontraktet och då kommer nog klubben vara sugna på att casha in. Vi får se vad som händer, det är långt kvar till sommaren.