Italiensk media: Juventus vill ha Liverpool-keepern

Juventus är på jakt efter en ny målvakt.

Enligt tidningen La Gazzetta dello Sport spanar klubben på Liverpools Alisson Becker.

Foto: Bildbyrån

Juventus har varit på jakt efter en ny målvakt. Tidigare har det ryktats om både Guglielmo Vicario och David de Gea.

Nu skriver den italienska tidningen La Gazzetta dello Sport att Juve spanar på Liverpool-målvakten Alisson Becker, 33. Enligt tidningen vill klubben stärka upp på positionen i sommar och då brassens kontrakt löper ut sommaren 2027 anses han vara trovärdig kandidat.

Alisson Becker har förutom Juventus, tidigare kopplats ihop med Milan och Galatasaray.