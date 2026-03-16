Italiensk media: Juventus vill ha Pellegrini

Juventus vill stärka upp på mittfältet.

”Den gamla damen” visar intresse för Romas Lorenzo Pellegrini.

Foto: Bildbyrån

Juventus tittar på att göra nya värvningar i sommar. En position man vill fylla ut på är mittfältet och enligt tidningen La Gazzetta dello Sport har Turin-klubben fått upp intresse för Lorenzo Pellegrini, 29.

Roma-stjärnan sitter på ett utgående kontrakt och Juventus uppge vara sugna på att ta in honom som en Bosman-värvning. Juves tränare Luciano Spalletti ska även vara imponerad av Pellegrini.

29-åringen har svarat för fem mål och tre assist på 29 matcher den här säsongen.