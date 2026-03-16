Prenumerera

Logga in
Italiensk media: Juventus vill ha Pellegrini

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Juventus vill stärka upp på mittfältet.
”Den gamla damen” visar intresse för Romas Lorenzo Pellegrini.
Detta enligt La Gazzetta dello Sport.

Juventus tittar på att göra nya värvningar i sommar. En position man vill fylla ut på är mittfältet och enligt tidningen La Gazzetta dello Sport har Turin-klubben fått upp intresse för Lorenzo Pellegrini, 29.

Roma-stjärnan sitter på ett utgående kontrakt och Juventus uppge vara sugna på att ta in honom som en Bosman-värvning. Juves tränare Luciano Spalletti ska även vara imponerad av Pellegrini.

29-åringen har svarat för fem mål och tre assist på 29 matcher den här säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt