James Rodriguez uppges lämna Minnesota United

James Rodriguez, 34, väntas bryta med Minnesota United.

Colombianen vill fokusera helt på VM i sommar.

Foto: Alamy

I februari skrev James Rodriguez på för Minnesota United i MLS. Kontraktet sträcker sig till och med 30 juni.

Den colombianske stjärnan har hittills gjort sex framträdanden för Minnesota United men nu väntas han lämna redan nästa vecka.

Enligt sillyexperten Fabrizio Romano är det över med MLS-klubben och Rodriguez kommer att lägga allt sitt fokus på VM i sommar.