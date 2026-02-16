Jimmy Durmaz avslutar karriären

Jimmy Durmaz spelat VM och EM för Sverige, samt representerat klubbar i Grekland, Turkiet och Frankrike.

Nu väljer mittfältaren att avsluta karriären.

– Glädjen fanns inte kvar i fotbollen, berättar han för Transferpooden.

Jimmy Durmaz har gått under radarn den senaste tiden. Mittfältaren återvände till Ankaraklubben Genclerbirligi 2024 på ett korttidskontrakt. När det avtalet löpte ut skrev Durmaz på för Etimesgut SK i den turkiska fjärdedivisionen.

Nu väljer Örebrosonen att lägga skorna på hyllan.

– Det smög sig på. Efter tiden i AIK kände jag att jag behövde ett sista utlandsäventyr. Jag kom till Turkiet, tillbaka till Genclerbirligi, och det blev mer än att vara en spelare. Jag lärde mig allt kring fotbollen och organisationen, säger Durmaz till Transferpooden.

Durmaz andra sejour i Genclerbirligi blev dock inte vad han hade hoppats på. Efter några månader blev både klubbpresidenten och styrelsen utbytt, vilket försvårade Durmaz situation.

– Det jag blev lovad blev inte av. Då tappade jag suget. Glädjen fanns inte kvar i fotbollen. Jag blev inte glad av att träna längre. Jag kände att det finns viktigare saker i livet att göra, kom hem och hade ett fint samtal med familjen och sa: “Nu räcker det”.

Durmaz är fostrad i BK Forward och fick sitt stora genombrott under sin tid i Malmö FF. Han har representerat klubbar som Olympiacos, Galatasaray och Toulouse. Det blev 49 landskamper för Sverige.