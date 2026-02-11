Jon Dahl Tomasson uppges förhandla med storklubb

Jon Dahl Tomasson är utan tränaruppdrag.

Den tidigare förbundskaptenen uppges förhandla med belgiska Anderlecht.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson, 49, sparkades som Sveriges förbundskapten efter kvalet till VM i oktober ifjol. Dahl Tomasson ersattes av Graham Potter och nu står dansken utan jobb.

Enligt danska Tipsbladet kan ”JDT” vara nära ett nytt tränaruppdrag. Han uppges vara en av fyra kandidater till att ta över Anderlecht i Belgien. Ytterligare två namn som ryktas till klubben ska vara Maarten Mertens och Paul Simonis.

Anderlecht ligger fyra i den belgiska högstaligan.

Dahl Tomasson har tidigare kopplats ihop med att ta över Norwich i Championship men någon flytt blev aldrig av.

Förutom det svenska landslaget har 49-åringen basat över Malmö FF, Blackburn och Roda JC.