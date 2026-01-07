Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Barcelona mot kross – Bardghji målskytt

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

FC Barcelona krossar Athletic Bilbao.
I halvtid leder FC Barcelona med 4–0.
Ett av målen har gjorts av svenske Roony Bardghji.

Foto: Bildbyrån

Semifinal i spanska supercupen denna onsdagskväll mellan FC Barcelona och Athletic Bilbao.
På förhand en oviss historia, men redan efter den första halvleken så ser segern ut att vara kassaskåpssäker för FC Barcelona.

Resultatet i halvtid är nämligen 4–0 till storklubben och svenske Roony Bardghji som fick chansen från start har imponerat.
Svensken satte själv dit 3–0-målet och spelade sedan fram till 4–0-målet bara några minuter senare.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt