Barcelona mot kross – Bardghji målskytt
FC Barcelona krossar Athletic Bilbao.
I halvtid leder FC Barcelona med 4–0.
Ett av målen har gjorts av svenske Roony Bardghji.
Semifinal i spanska supercupen denna onsdagskväll mellan FC Barcelona och Athletic Bilbao.
På förhand en oviss historia, men redan efter den första halvleken så ser segern ut att vara kassaskåpssäker för FC Barcelona.
Resultatet i halvtid är nämligen 4–0 till storklubben och svenske Roony Bardghji som fick chansen från start har imponerat.
Svensken satte själv dit 3–0-målet och spelade sedan fram till 4–0-målet bara några minuter senare.
