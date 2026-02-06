Kalmar FF testar Malmö FF-talang

William Åkesson har inte fått göra debut för Malmö FF.

Nu kommer han provträna med sin gamla klubb Kalmar FF.

– En ung spelare som vi får möjlighet att kika närmare på för framtiden, säger sportchef Mats Winblad.

Foto: Bildbyrån

William Åkesson spenderade många år i Kalmar FF:s ungdomsakademi innan flyttlasset gick till Malmö och MFF. Mittbacken väntar fortfarande på sin debut i himmelsblått.

Nu gör 20-åringen ett återbesök hos sin gamla klubb,

Den allsvenska nykomlingen meddelar på sin hemsida att mittbacken kommer medverka under lagets träning under fredagen och även finnas tillgänglig under träningsmatchen mot Karlskrona på lördag.

KFF:s sportchef Mats Winblad beskriver Åkesson:

William Åkesson tillhör allt jämnt Malmö FF, men står utan A-lagskontrakt för Skåneklubben.